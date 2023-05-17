Последнее обновление: 17.05.2023 14:27

Беларусь и Россия будут сотрудничать в сфере ядерной медицины

Беларусь и Россия подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере ядерной медицины. Об этом сообщает Государственный комитет по науке и технологиям.

Согласно документу, "стороны рассматривают возможность реализации ряда союзных интеграционных проектов в сфере медицины и фармацевтики, среди которых: реализация радиофармпрепаратов и изотопов для их производства; локализация производства медицинской техники и поставка медицинского оборудования из России в Беларусь; создание многофункциональных центров облучения".

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