Страны Запада готовятся к созданию авиационной коалиции для Украины

Великобритания, Франция и Нидерланды вместе с Украиной будут работать над созданием «истребительной коалиции». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, накануне украинская сторона договорилась с премьер-министром Великобритании Риши Cунаком о совместной работе над «истребительной коалицией — тренировки, самолеты, результаты».

«Вчера же это поддержал президент Франции Макрон, а сегодня — премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Хорошее начало коалиции», - добавил Зеленский.

О том, что Великобритания договорилась с Нидерландами работать над созданием международной коалиции с целью закупки истребителей F-16 для Украины, также сообщает BBC со ссылкой на заявление британского правительства.

По данным издания, это произошло на встрече Сунака и Рютте в рамках саммита Совета Европы в Исландии.

Премьер-министры Великобритании и Нидерландов «договорились вместе работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевым воздушным потенциалом, оказывая поддержку во всем: от обучения пилотов до закупки истребителей F-16», цитирует BBC текст заявления.

Кроме того, «Сунак подтвердил свою убежденность в том, что законное место Украины — в НАТО, и лидеры согласились с важностью долгосрочного оказания союзниками помощи в обеспечении безопасности Украины, чтобы гарантировать, что они смогут сдерживать будущие нападения».