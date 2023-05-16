Ремесленникам в Беларуси с 1 июля придется уплачивать налог на профессиональный доход

Налог на профессиональный доход с 1 июля станет обязательным для ремесленников и физических лиц, ведущих деятельность в сфере агроэкотуризма.

Об этом сообщил на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.

"С 1 июля 2023 года в силу вступают дополнительные изменения, которые затрагивают непосредственно ремесленников и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере агроэкотуризма. Налог на профессиональный доход для этих двух категорий плательщиков с этой даты становится обязательным для применения. Так что плательщики должны зарегистрироваться и с 1 июля вести деятельность с уплатой НПД", - сказал Андрей Ковалевский, которого цитирует БелТА.

Вместе с тем он пояснил, что "право уплачивать, как и ранее, сбор за осуществление ремесленной деятельности и деятельности в сфере агроэкотуризма может быть предоставлено» только при наличии решения местного исполнительного и распорядительного органа.

«А так еще раз подчеркну, что основной режим - это налог на профессиональный доход», - сказал представитель МНС.

“Мы все-таки определили, что решение в отношении ремесленников, разрешающее право уплаты ремесленного сбора после 1 июля, будет все-таки приниматься с учетом их вклада в развитие, сохранение, возрождение беларусских народно-художественных ремесел. У нас порядка 192 ремесленников сегодня имеют статус народного мастера, поэтому в отношении таких ремесленников, если они пожелают сохранить право уплаты ремесленного сбора, будет приниматься решение, разрешающее продолжить его уплату”, – сказала зампред комитета по экономике Мингорисполкома Ольга Леошко, которую цитирует Reform.by.

По словам Леошко, все ремесленники, которые хотят продолжить платить сбор, должны обращаться в районные администрации. Там созданы комиссии по рассмотрению их заявлений. Они будут принимать решения по заявлениям о сохранении уплаты сбора.

Всего в Минске зарегистрировано 13,5 тыс. ремесленников. Леошко рассчитывает, что 40-60% ремесленников в итоге перейдут на уплату налога на профессиональный доход.