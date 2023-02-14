Совмин Беларуси утвердил ставки отраслевых оборотных налогов на 2023 год

Совмин Беларуси постановлением №119 от 11 февраля 2023 года утвердил нормативы отчислений от выручки от реализации продукции (работ, услуг) организаций, входящими в состав государственных концернов, на содержание аппаратов этих концернов.

Согласно документу, в 2023 году предприятия концерна «Белгоспищепром» в 2023 году будут платить 0,155% от выручки на содержание чиновников концерна, Белнефтехима - 0,05% от выручки; Беллегпрома – 0,25%, Беллесбумпрома – 0,16%.

Поскольку отчисления осуществляются с выручки , а не из прибыли предприятий, то реальным плательщиком этих поборов выступают конечные потребители продукции – население и предприятия.