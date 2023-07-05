Власти Беларуси задумались о налоговой амнистии

Белорусские власти разрабатывают концепцию налоговой амнистии, сообщил генпрокурор РБ Андрей Швед на мероприятии в Екатеринбурге.

"В настоящее время разрабатывается концепция налоговой амнистии, предусматривающая освобождение от ответственности лиц при добровольном декларировании скрытых доходов и активов. В определенной мере это будет способствовать предупреждению коррупционных преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов", - сообщил Швед.

По его словам, создана межведомственная рабочая группа, изучающая возможность введения электронного декларирования доходов и имущества.