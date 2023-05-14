На парламентских выборах в Таиланде военные потерпели поражение

На парламентских выборах в Таиланде избиратели проголосовали против партий, связанных с военными, отдав предпочтение двум продемократическим партиям.

Исход выборов показывает сдвиг в настроениях тайцев и желание положить конец правлению военных, пришедших к власти в Таиланде в 2014 году в результате переворота, передает BBC.

По предварительным данным, лидируют две партии - "Движение вперед" во главе с Питой Лимчароенратом и партия Pheu Thai ("Для тайцев"), членом которой̆ является дочь бывшего главы правительства Таксина Чинавата Пхетхонгтхан Чинават. Обе партии выразили готовность обсуждать формирование коалиции.

Партия нынешнего премьера - генерала и бывшего лидера путчистов Прают Чан-Очи - показала более скромные результаты.

Уже сейчас ясно, что у продемократических антимилитаристских партий будет большинство в 500-местной Палате представителей̆ - нижней̆ палаты парламента Таиланда, но это однако не означает, что именно им предстоит сформировать правительство.

Большинство мест в нижней̆ палате парламента не гарантирует последующей̆ возможности формирования правительства, поскольку премьер-министра изберут представители обеих палат парламента - 500 депутатов Палаты представителей̆ нового созыва и 250 депутатов Сената.

Назначаемый̆ военными Сенат может блокировать результат сегодняшнего голосования. Но масштаб сегодняшней̆ победы скорее всего не даст этого сделать, соглашаются эксперты.

В 2020 году оппозиционную "Партию будущего" распустили постановлением Конституционного суда за нарушение избирательного законодательства и некоторые уже сейчас опасаются, что подобная участь может постичь и популярное среди молодежи "Движение вперед".

С 1932 года, когда была провозглашена конституционная монархия, в Таиланде произошло более десятка военных переворотов.

Прают Чан-Оча захватил власть в 2014 году в результате переворота, которому предшествовали продолжавшиеся полгода демонстрации, в ходе которых протестующие требовали отставки правительства премьер-министра Йинглак Чинават.