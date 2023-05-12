Пресс-служба Лукашенко подтвердила получение приглашение на саммит ООН в Нью-Йорке

Пресс-служба Лукашенко подтвердила получение приглашение генсека ООН на саммит по целям устойчивого развития (ЦУР) в сентябре 2023 года в Нью-Йорке.

«Саммит по ЦУР может стать моментом, когда наш мир перейдет от страха к надежде и от углубления пессимизма к ускорению действий. Я с нетерпением ожидаю Вашего личного участия в Саммите и Вашего вклада в то, чтобы он стал поворотным моментом для ЦУР", - говорится в приглашении от имени Антониу Гутерриша.

"Убежден, что опыт Беларуси по эффективной организации работы на национальном уровне в деле достижения Целей устойчивого развития будет интересен и полезен для многих других государств - членов ООН. Мы, безусловно, готовы поделиться им в ходе проведения Саммита", - пишет ему в ответ Лукашенко, попутно жалуясь на санкции.

"Серьезным вызовом для общего дела - достижения Целей устойчивого развития - являются односторонние принудительные меры, или санкции. Эти волюнтаристские и противоречащие международному праву действия ограниченной своими интересами и предубеждениями группы западных государств напрямую уничтожают прогресс в достижении ЦУР. Как можно, например, ликвидировать нищету и голод, если санкции подрывают глобальную продовольственную безопасность и, следовательно, увеличивают масштабы нищеты и голода до целых регионов и даже континентов? Санкции стали оружием. Они способны убивать!"…