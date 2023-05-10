Последнее обновление: 10.05.2023 15:38

Россия с 15 мая отменяет визовый режим для граждан Грузии

Россия с 15 мая 2023 года отменяет визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности.

Соответствующий указ президента РФ опубликован на портале правовой информации, сообщает Интерфакс.

Документ устанавливает, что "с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действующих документов, удостоверяющих личность".

Исключение составляют "граждане, въезжающие в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней, в том числе в целях получения образования".

В соответствии с указом с 15 мая гражданам Грузии, командированным в РФ в качестве сотрудников Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России, и членам их семей оформляются однократные визы на три месяца. После аккредитации в МИД РФ такие лица в течение трех месяцев могут въезжать и выезжать из России без оформления виз.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

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