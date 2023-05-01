Последнее обновление: 01.05.2023 08:59

Референдум в Узбекистане позволит Мирзиёеву править еще 17 лет

В Узбекистане признан состоявшимся референдум по внесению поправок в Конституцию страны, которые позволяют действующему президенту Шавкату Мирзиёеву занимать пост еще 17 лет.

Изменения затронут 65% конституции и обнуляют сроки президента Шавката Мирзиёева: они позволяют ему доработать второй пятилетний срок – это еще три года, а затем остаться президентом на два срока. Причем проект новой конституции предусматривает увеличение президентского срока до семи лет.

В 2040 году Мирзиёевe исполнится 83 года.



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