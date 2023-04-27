В Польше начато расследование в отношении лидера оппозиции Туска

Польские прокуроры начали расследование предполагаемого злоупотребления властью лидером оппозиции Дональдом Туском, когда он был премьер-министром 10 лет назад, сообщает Associated Press.

Прокуратура Варшавы заявила, что начала расследование от имени польского бизнесмена, который утверждает, что Туск злоупотреблял своей властью, расследуя его бизнес и заставляя его прекратить импорт угля из России.

Бизнесмен Марек Фалента был осужден и приговорен к 2,5 годам тюрьмы за организацию тайной записи частных разговоров политических и деловых лидеров в варшавских ресторанах в 2013 и 2014 годах.

Эти разговоры были опубликованы в польских СМИ в 2014 году. Вскоре после этого Туск покинул Польшу, чтобы занять должность президента Евросовета, но публикация вызвала скандал, который способствовал поражению в 2015 году центристского, проевропейского правительства, возглавляемого его партией "Гражданская платформа". На его место была избрана нынешняя консервативная правящая партия.

В заявлении окружной прокуратуры Варшавы во вторник говорится, что целью разбирательства является "проверка обстоятельств, указанных в уведомлении о правонарушении".

Фалента утверждает, что Туск злоупотребил своими полномочиями, приказав провести проверку компании, которой он руководил и которая импортировала российский уголь в Польшу.

"По мнению уведомившей стороны, преступление должно было заключаться в превышении служебных полномочий в связи с вмешательством в дела коммерческого юридического лица и принуждением его прекратить свою деятельность", – сказала в своем заявлении Александра Скшинярж, пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве.

По ее словам, на данном этапе прокуратура не планирует допрашивать Туска.

В то время Польша импортировала большое количество угля из России и Туск стремился это пресечь. После того как "Гражданская платформа" потеряла власть в 2015 году, импорт угля из России в Польшу увеличился, но прекратился после полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году.

С самого начала дела о прослушке в 2014 году Туск предположил, что она была написана "кириллицей", намекнув, что Россия приложила руку к попытке ослабить его правительство, поскольку оно выступало против импорта российского угля и стремилось к прочным связям с ЕС.