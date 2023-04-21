Польша открыла границу для транзита украинской аграрной продукции

В ночь на пятницу Польша разрешила транзит сельскохозяйственной продукции из Украины после того, как остановила его вместе с импортом на прошлой неделе, сообщает RMF FM.

После двух часов ночи в законодательном вестнике появилось распоряжение министра развития и технологий, которое позволило транзит сельскохозяйственной продукции из Украины через территорию Польши.

По словам корреспондента радиостанции, первые транспортные средства с продуктами питания из Украины, которые пересекут пункт пропуска "Дорогуск" в Люблинском воеводстве, поедут в Германию и Нидерланды. В этих грузовиках – крупы, кукуруза и яйца.

"Сейчас происходит завершающий этап подготовки. Пять грузовиков просто ждут, когда их сформируют в колонну с офицерами в форме. Это новый способ охраны транспорта.

Службы будут сопровождать водителей и таким образом следить за тем, чтобы содержимое грузов в этих грузовиках – крупы, кукурузу и яйца – не разгрузили на территории Польши", – сообщил корреспондент Рох Ковальский.

Процедура транзита гарантирует, что транзитные декларации, сделанные на украинско-польской границе, нельзя изменить на территории Польши. Это гарантирует, что транзитные товары не будут проданы на польском рынке.

Транзит должен заканчиваться в морских портах Гданьска, Гдыни, Свиноуйсьце или Щецина или за пределами территории Польши.

Зерновые, яйца, мясо птицы и продукты пчеловодства будут охвачены электронной системой надзора. Транспортные средства, которые их перевозят, будут опломбированы, а их маршрут будут отслеживать.

Во вторник Украина договорилась с Польшей о разблокировании транзита украинской сельхозпродукции. Это произошло после того, как Польша, Венгрия и Словакия запретили также импорт украинских сельхозтоваров из-за давления фермеров в этих государствах.