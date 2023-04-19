Болгария ввела временный запрет на ввоз украинского зерна, кроме транзита, объявил исполняющий обязанности премьер-министра Гылыб Донев.

"За последний год значительное количество продуктов остались в стране и нарушили пищевые цепочки", - заявил он.

"Мы вынуждены принять эту национальную меру, потому что европейские власти все еще думают над адекватной мерой", - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что Болгария остается солидарной с Украиной, но "банкротство болгарских производителей ничем не будут способствовать ее делу".

Сегодня же Венгрия расширила перечень запрещенных к ввозу категорий украинской сельхозпродукции, добавив вино, хлеб, сахар и мед.

В Еврокомиссии настаивают, что эти действия незаконны, поскольку таможенная политика является компетенцией всего Евросоюза.