Венгрия разрешила транзит украинского зерна

Транзит украинского зерна через Венгрию будет идти беспрепятственно, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь во время встречи с украинским министром агрополитики Николаем Сольским.

"Стороны обсудили ситуацию, которая сложилась в связи с принятыми решениями. Венгерский министр заверил в том, что транзит через их страну будет двигаться быстро, оперативно и беспрепятственно", – говорится в сообщении, передает УНИАН.

Кроме того, министр сельского хозяйства Венгрии сообщил, что поддерживает идею компенсации стоимости перевозок украинского зерна в европейские страны.