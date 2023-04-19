Южная Корея впервые заявила о возможности поставок оружия Украине

Сеул может пересмотреть свою позицию относительно поставок вооружений Украине в случае крупномасштабного удара по гражданскому населению страны, заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль.

До сих пор Южная Корея оказывала Украине гуманитарную помощь, а также поставляла военное снаряжение, например, каски и бронежилеты, однако воздерживалась от передачи ей вооружения.

В интервью агентству Reuters, опубликованному в преддверии его поездки в Соединенные Штаты, Юн Сок Ёль рассказал, что южнокорейское правительство работает над тем, как можно было бы помочь защитить и восстановить Украину, подобно тому, как международное сообщество помогало его стране во время Корейской войны 1950-53гг.

"Если возникнет ситуация, на которую международное сообщество не сможет закрыть глаза, например в случае любого крупномасштабного нападения на мирное население, массовой бойни или серьезных нарушений законов войны, то нам будет сложно ограничиваться гуманитарной или финансовой помощью”, - сказал президент Южной Кореи.

Как отмечает агентство, это первый раз, когда южнокорейский лидер высказался о возможности поставок оружия Украине.

Южная Корея известна как один из ведущих в мире производителей артиллерийских снарядов. Однако до сих пор, несмотря на усиливающиеся призывы западных союзников помочь Украине боеприпасами, Сеул пытался избегать антагонизма с Россией, где работают многие южнокорейские компании, а также ввиду влияния Москвы на Северную Корею, передает BBC.

"Я полагаю, что не должно быть никаких ограничений на объем помощи для защиты и восстановления страны, которая подверглась незаконному вторжению, как с точки зрения международного, так и внутреннего права. Однако, учитывая наши отношения со сторонами, вступившими в войну, и ход событий на поле боя, мы будем предпринимать наиболее приемлемые меры”, - сказал южнокорейский лидер.