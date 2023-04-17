Минфин США: Россия должна заплатить за разрушения в Украине

Россия должна заплатить за ущерб, который она причинила Украине во время развязанной полномасштабной войны, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Йеллен отметила, что сейчас ведутся переговоры относительно механизма, как заставить Россию заплатить Украине за нанесенный войной ущерб, передает CNN.

"Это ответственность, которую, я думаю, как ожидает мировое сообщество, должна понести Россия. Это то, что мы обсуждаем с нашими партнерами, но существуют юридические ограничения относительно того, что мы можем сделать с замороженными российскими активами", – отметила она.

По последним данным, с момента вторжения России в Украину год назад Минюст США конфисковал яхты, недвижимость и другие активы на сумму более 500 миллионов долларов у людей, которые поддерживают российское правительство и уклоняются от санкций США.

На сегодня, помимо США, только Канада среди союзников Украины приняла механизм конфискации активов РФ в пользу Украины. В июне там были приняты изменения в закон "О специальных экономических мерах" (Special Economic Measures Act), которыми была создана возможность конфискации и использования российских активов для помощи Украине.