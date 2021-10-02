Moody's изменило прогноз Беларуси со "стабильного" на "негативный"

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте и приоритетные необеспеченные рейтинги в иностранной валюте на уровне B3, но изменило прогноз по рейтингу со "стабильного" на "негативный".

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, сообщает Интерфакс. Moody's не является официальным рейтингующим агентством Беларуси и присваивает рейтинги суверену по своей инициативе.

"Ключевыми факторами изменения прогноза на "негативный" являются повышенные риски рефинансирования долга с учетом ужесточения экономических и финансовых санкций, ограничивающих возможности финансирования, а также ограниченные резервы Беларуси, что снижает способность противостоять дальнейшим потрясениям в условиях повышенной политической нестабильности", - говорится в пресс-релизе.

В то же время подтверждение рейтингов на уровне "B3" отражает мнение Moody's, что в течение следующих 12-18 месяцев рефинансирование внешнего долга будет поддерживаться накопленными страной резервами и продолжающейся финансовой поддержкой со стороны России.

"Беларусь извлекает выгоду из относительно высокого уровня благосостояния на душу населения, несмотря на неэффективность ее экономики, в которой доминирует государственный сектор. Кроме того, подтверждение также принимает во внимание умеренный уровень государственного долга, хотя финансовая устойчивость по-прежнему зависит от высокой зависимости от долга в иностранной валюте и высокого уровня государственной собственности", - отмечается в сообщении.

Moody's отмечает, что усиление западных санкций приведет к ухудшению экономической ситуации, что скажется на налоговых поступлениях и, в частности, на доходах от внешнеэкономической деятельности. Кроме того, на бюджет в ближайшие годы окажет давление потенциальная необходимость оказания финансовой поддержки крупным госпредприятиям, на которые распространяются санкции.

В связи с этим Moody's прогнозирует дефицит бюджета Беларуси на уровне 2,6% ВВП в 2022 году после аналогичного исполнения бюджета в 2021 году. При этом дефицит может стать значительно большим, если материализуются риски ухудшения ситуации, связанные с ужесточением санкций, полагают эксперты агентства.

Они также констатируют, что доступ Беларуси к западным финансовым рынкам фактически закрыт после введения финансовых санкций со стороны ЕС и Великобритании. На этом фоне в феврале 2023 года Беларуси предстоит погашение еврооблигаций на $800 млн, что увеличит ее финансовые потребности в ближайшие годы.

В то же время жесткие экономические и финансовые санкции увеличат зависимость Беларуси от России, которая является основным источником финансирования республики. "Экономические связи между обеими странами, вероятно, еще больше укрепятся, поскольку Беларусь стремится увести свой экспорт с западных рынков. Moody's ожидает, что интеграция Беларуси с Россией будет углубляться, чтобы получить экономическую и финансовую поддержку. В результате кредитный профиль Беларуси будет по-прежнему сильно зависеть от ее отношений с Россией, которые в прошлом были нестабильными", - отмечается в пресс-релизе.

При этом Moody's ожидает, что Россия останется основным источником непредвиденного финансирования для Беларуси, о чем свидетельствует ранее предоставленный кредит в размере $1,5 млрд и "недавнее обязательство России предоставить около $600 млн к концу 2022 года с возможностью дальнейшей финансовой поддержки в рамках переговоров по усилению интеграции между двумя странами".