Последнее обновление: 31.01.2023 16:43

Нацбанк РБ расширил банковскую тайну

Нацбанк Беларуси постановлением №485 от 23 декабря 2022 года расширил перечень сведений, составляющих банковскую тайну.

Так, банковской тайной является информация о платежах, совершенных в оплату электронных услуг, административных процедур, в том числе об учетных номерах плательщиков, банковских реквизитах и УНП получателей платежей, банковских реквизитах и УНП организаций, оказывающих электронные услуги, осуществляющих административные процедуры.

Кроме того, в банковскую тайну включена информация, «предоставляемая (передаваемая) посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы в рамках электронных услуг, оказываемых оператором этой системы».

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