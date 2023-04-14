Власти Молдовы приговорили к 15 годам тюрьмы пророссийского политика Шора

Апелляционный суд Кишинева принял решение приговорить лидера пророссийской молдавской партии "Шор" Илана Шора к 15 годам тюрьмы и конфискации имущества на 5 млрд леев (более $250 млн).

Об этом сообщила в четверг председатель парламентской юридической комиссии, депутат парламента от партии власти "Действие и солидарность" (PAS) Олеся Стамате, передает Newsmaker.

Стамате не уточнила, о каком деле против Шора идет речь, но отметила, что решение Апелляционной палаты окончательное.

"Правосудие наконец-то восторжествовало в нашей стране. Апелляционная палата приговорила Шора к 15 годам тюрьмы. Где бы он ни отбывал наказание, в Израиле или в Молдове, все арестованное имущество теперь конфискуют в пользу государства – это 5 млрд леев", – сообщила Стаматэ.

Она уточнила, что речь идет только об одном деле против Шора, и суды еще должны принять решение по другим.

Президент Майя Санду отреагировала на решение, заявив, что сегодня свершилось правосудие. "Только так правосудие может вернуть свой статус: через правовые решения, наказывая злодеев и восстанавливая справедливость", – заявила Санду.

Сам Шор сказал, что решение Апелляционной палаты незаконно, и судьи, которые его приняли, скоро окажутся за решеткой.

"Меня это решение абсолютно не смущает, мне абсолютно все равно, я не собираюсь подчиняться, это решение отменят ровно на второй день после смены действующего режима", – заявил Шор.

В 2015 году Илана Шора приговорили по делу о "краже миллиарда" из молдавских банков к 7,5 годам тюремного заключения. Суд постановил, что приговор не вступит в силу, пока не станет окончательным. Дело находилось на рассмотрении в Апелляционной палате Кишинева. Судебные слушания неоднократно откладывали. В 2019 году, после ухода от власти Демократической партии Молдовы, Шор покинул страну. По некоторым данным, он находится в Израиле.