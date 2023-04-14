Конгресс США готовит санкции против ведущих политиков и чиновников Венгрии

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США готовит законопроект о санкциях против ведущих венгерских политических деятелей, связанных с правительством Виктора Орбана, на фоне дальнейшего ухудшения двусторонних отношений, пишет The Guardian.

Санкционный законопроект будет содержать имена бывших чиновников и сторонников правительства, преимущественно связанных с партией "Фидес" Орбана. Конкретный перечень лиц не приводится.

Законопроект готовился с прошлого года и, как ожидается, будет передан на рассмотрение Конгресса уже в мае, где, по словам знакомых с процессом подготовки чиновников, вероятно, получит широкую поддержку.

В среду США наложили санкции на Международный инвестиционный банк в Будапеште и одного из его менеджеров, венгра Имре Ласлочки. Посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что Вашингтон считает Венгрию важным союзником и обеспокоен стремлением Будапешта к более тесным отношениям с Россией.

Последний раз санкции против венгерских лиц Соединенные Штаты накладывали еще в 2014 году, когда США запретили въезд восьми венгерским действующим и бывшим чиновникам на фоне ухудшения отношений Вашингтона и Будапешта.