Египет тайно планировал поставить ракеты в Россию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси недавно приказал своим подчиненным изготовить до 40 тысяч ракет с целью тайной отправки в РФ, пишет издание The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть "секретные документы" Пентагона.

Как утверждает издание, в документе говорится, что президент Египта также поручил чиновникам держать в секрете производство и отгрузку ракет во избежание проблем с Западом. Также упоминаются поставки для России снарядов и пороха.

Египетский дипломат Ахмед Абу Зейд заявил журналистам, что позиция Египта с самого начала войны основана на невмешательстве. "Мы продолжаем призывать обе стороны к прекращению боевых действий и достижению политического решения путем переговоров", — сказал он.

В свою очередь, анонимный представитель правительства США заявил, что не было никаких доказательств того, что подобные поставки были реализованы. "Мы не видели, чтобы это произошло", — сказал он.

Поставка оружия России для войны в Украине означала бы потенциально взрывной гамбит для Египта, который, несмотря на углубление связей с РФ, наращивает партнерство с США, в течение десятилетий предоставляющими стране более 1 миллиарда долларов в год в качестве помощи для обеспечения безопасности.

"Египет является одним из наших самых давних союзников на Ближнем Востоке. Если это правда, что Сиси тайно производит для России ракеты, которые могут быть использованы в Украине, мы должны серьезно пересмотреть наши отношения", — сообщил сенатор Крис Мерфи, являющийся членом комитета Сената по международным отношениям и финансированию.