В сети появилась новая партия документов с якобы разведданными США

В Twitter и других соцсетях публикуют фрагменты из новой партии документов, якобы с разведданными США; часть которых затрагивает и Украину, сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что информация касается широкого спектра вопросов - от Украины до стран Ближнего Востока и Китая.

Аналитик Bellingcat Арик Толер предполагает, что первые бумаги из этих сливов опубликовали еще в начале марта на платформе Discord, популярной среди геймеров.

Неназванные собеседники из числа чиновников США отметили, что масштабы утечки могут быть очень вредными, отдельно упомянув США, Британию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Аналитики предполагают, что в ненадлежащие руки попало около сотни документов.

Среди последних документов, которые заметили 7 апреля в Twitter и других соцсетях - бумаги с якобы тревожными оценками состояния ПВО Украины и карта с якобы демонстрацией положения вокруг Бахмута.