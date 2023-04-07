Вооруженные силы Армении примут участие в военных учениях НАТО, которые должны состояться в конце апреля, заявила представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх.

По словам Сингх, учения Defender-23 должны состояться на территории 10 европейских стран.

Всего будет привлечено 17 тысяч единиц техники, 9 тысяч военных из США и еще 17 тысяч военнослужащих из стран-союзниц и государств партнеров. Среди стран, которые не входят в НАТО, но будут участвовать в учениях — Армения, Молдова, Косово и Босния и Герцеговина.

“Это ежегодные учения, которые продлятся почти два месяца и будут сфокусированы на стратегическом развертывании сил, базирующихся в США, использовании армейских запасов и кооперации с европейскими союзниками и партнерами”, — отметила она.

Сингх добавила, что целью учений будет демонстрация способности армии США быстро размещать готовые к бою силы и технику, “сдерживать тех, кто угрожает миру в Европе и защитить континент от агрессии”.