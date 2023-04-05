МИД Беларуси «полностью поддерживает» обновленную концепцию внешней политики РФ

В МИД Беларуси прокомментировали обновленную концепцию внешней политики России.

«Мы внимательно изучили текст утвержденной на днях Концепции внешней политики Российской Федерации. Данный доктринальный документ комплексно отражает фундаментальные изменения в мировой политике. Он четко обозначает стратегические интересы России, в том числе в контексте развития отношений с ключевыми союзниками и партнерами, углубления соответствующих интеграционных процессов.

Констатируем совпадение подходов Минска и Москвы по ключевым вопросам международной повестки дня. Разделяем видение российской стороны в отношении построения более сбалансированного и справедливого многополярного мироустройства. Мы также исходим из неприятия гегемонии в международных делах, недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенных государств и навязывания другим странам своих моделей развития, идеологических и ценностных установок. Полностью поддерживаем принцип неделимости безопасности в глобальном и региональном аспектах.

Приветствуем декларируемую в качестве стратегической цели готовность России оказывать союзникам и партнерам поддержку в продвижении общих интересов, обеспечении их безопасности и устойчивого развития. Особо отмечаем подтвержденную в концепции приверженность Москвы развитию стратегического взаимодействия и углублению интеграционных процессов с Республикой Беларусь. На это, в свою очередь, последовательно нацелена и белорусская сторона», - говорится в сообщении ведомства.