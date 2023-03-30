Азербайджан взял под контроль дорогу между НК и Арменией с размещенными там военными РФ

Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль Лачинскую дорогу - основную транспортную артерию между Арменией и Нагорным Карабахом (НК). Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

"В связи с введением в эксплуатацию новой Лачинской дороги были взяты под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также большая приграничная территория между селами Джагазур и Забух Лачинского района", - говорится в сообщении.

Эксперт Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе считает, что на практике это означает взятие под контроль коммуникаций территории, контролируемой российскими военными, которые действуют в регионе как "миротворческий контингент".

"Москва практически лишается главного инструментария в Карабахе для действий на земле. А российским военным остаются только полицейские функции", - написал он на своей странице в Facebook.

Напряженность между Арменией и Азербайджаном возросла в декабре, когда азербайджанские протестующие, выдававшие себя за экологических активистов, заблокировали Лачинский коридор.