Российский центр "Курчатовский институт" открыл в Минске свое представительство

Представительство российского Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" открылось в Минске. Об этом сообщил Государственный комитет по науке и технологиям.

Согласно информации, филиал будет работать на базе Физико-технического института НАН Беларуси.

«Здесь разместятся лаборатории проектов мегасайенс, детекторов ионизирующих излучений, инновационных технологий в микроэлектронике, лаборатории для проведения генетических, а также социогуманитарных и когнитивных исследований», - говорится в сообщении.