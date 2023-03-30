В МТС объявили о ребрендинге: логотип в виде яйца заменят

Компания «МТС» объявила о ребрендинге: логотип в виде яйца, использовавшийся с 2006 года, заменят на красный квадрат с буквами М, Т и С по периметру, сообщил РБК президент компании Вячеслав Николаев.

Стоимость разработки нового логотипа оценивается в 20-30 млн рублей.

В компании уверены, что смена логотипа никого из клиентов не отпугнет: «адептов яйца» среди них нет, отметил Николаев.

Помимо отказа от «яйца», МТС предложат отходить от наименования «мобильный оператор» и будет позиционировать себя как «экосистема».

Помимо затрат на разработку бренда, компании придется потратить 150-200 млн рублей на переоформление офисов и салонов продаж, оценил управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев. Еще около 1 млрд рублей может стоить масштабная рекламная кампания. На полный переход к новому бренду уйдет от года до полутора.