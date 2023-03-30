В Румынии предварительно поддержали законопроект, который ослабит борьбу с коррупцией

Верхняя палата румынского парламента в среду одобрила законопроект о декриминализации некоторых случаев злоупотребления властью, который сузит круг коррупционных преступлений. Об этом пишет Reuters.

Подготовленный тремя партиями коалиции законопроект предусматривает, что злоупотребление служебным положением, которое вызывает финансовые убытки на сумму менее 250 тысяч леев ($55 тысяч), не подлежит наказанию.

Инициативу депутаты объяснили необходимостью согласовать Уголовный кодекс с решением Конституционного суда. Тот постановил, что преступления, связанные со злоупотреблением служебным положением, должны иметь минимальный порог, но какой именно - не указал.

После голосования в Сенате законопроект будет рассматривать нижняя палата - Палата депутатов, после чего в случае одобрения документ должен промульгировать президент страны, чтобы он вступил в силу.

Как отмечает Reuters, законопроект напоминает подобную инициативу 2017 года, когда в рамках судебной реформы власть также стремилась декриминализировать злоупотребление служебным положением, если оно приводило к убыткам менее 200 тысяч леев.

Законопроект предлагало принять по специальной процедуре тогдашнее правительство социал-демократов, которое находилось под следствием именно из-за злоупотребления служебным положением. Это намерение резко раскритиковали партнеры Румынии, также из-за него в стране начались многомесячные протесты.

В конце концов в 2019 году Конституционный суд отменил скандальные законодательные изменения.

По данным Transparency International, Румыния является одной из самых коррумпированных стран Европейского Союза, и Брюссель держит ее систему правосудия под особым контролем с момента вступления страны в ЕС в 2007 году. В то же время в конце 2022 года Еврокомиссия рекомендовала отменить механизм мониторинга для Бухареста.