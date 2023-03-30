США направят 690 млн долларов на поддержку демократии в мире

США направят 690 млн долларов на укрепление демократии во всем мире. Об этом заявил президент США Джо Байден в среду, 29 марта, на втором международном "саммите за демократию", организованном Белым домом.

По его словам, эти средства должны пойти на эффективное и прозрачное управление, свободу прессы, борьбу с коррупцией, свободные выборы и технологии, способствующие демократии.

Обращаясь к участникам встречи, проходящей преимущественно в формате видеоконференции, Байден сказал, что укрепление демократии является "важнейшим вызовом нашего времени".

При этом он отметил обнадеживающие успехи за прошедший год, несмотря на войну России против Украины и напряженность в отношениях США с Китаем.

"Сегодня мы можем с гордостью сказать, что демократии в мире становятся сильнее, а не слабее. Автократии в мире становятся слабее, а не сильнее. Это прямой результат работы всех нас", - заявил Байден, которого цитируют зарубежные СМИ.