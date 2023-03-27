ЕС достиг компромисса по запрету авто с вредными выбросами до 2035 года

Совет Европейского Союза во вторник одобрит обновленный проект регламента о запрете автомобилей с вредными выбросами после того, как Брюсселю удалось найти компромисс с Берлином по двигателям внутреннего сгорания. Об этом говорится в публикации The Guardian.

Ожидается, что в понедельник вечером постоянные представители стран ЕС одобрят компромисс, достигнутый в выходные между Германией и Европейской комиссией, согласно которому некоторые двигатели внутреннего сгорания смогут использовать электронное топливо, которое не вредит окружающей среде.

Как сообщил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, что после достижения соглашения с Германией ведомство "быстро осуществит необходимые юридические шаги", чтобы реализовать достигнутые договоренности и принять регламент "как можно скорее".

В ЕС отложили запрет двигателей внутреннего сгорания с 2035 года

Проект регламента содержит пункт, обязывающий чиновников ЕС оценить прогресс в 2026 году по постепенному отказу от автомобилей на бензине и дизельном топливе, в том числе роль новых технологий.

Спор между Берлином и Брюсселем стал признаком все большей напряженности вокруг "зеленого курса" ЕС - пакета законов, призванных обеспечить достижение Евросоюзом нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году.

В октябре Европарламент и страны ЕС уже договорились, что с 2035 года в ЕС можно будет регистрировать только новые автомобили без выбросов вредных веществ.

Для Германии, однако, было важно, чтобы новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания, которые заправляются е-топливом, то есть климатически нейтральным электротопливом, которое производится из "зеленой" электроэнергии, можно было регистрировать и после этого.

Одобрение соглашения странами ЕС, которое было запланировано на начало марта, сначала было сорвано Германией. С тех пор Федеральное министерство транспорта и Европейская комиссия вели переговоры о компромиссе.