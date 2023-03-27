В Еврокомиссии прокомментировали ядерные планы Путина в Беларуси

Евросоюз непременно отреагирует, если Россия реализует заявленные планы по размещению ядерного оружия в Беларуси, но пока ожидает комментарий белорусской стороны. Об этом заявил представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, отвечая на вопрос о том, какими могут быть санкции Евросоюза в ответ на размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси.

Он также отметил, что вопрос санкций - в компетенции стран-членов и чиновники Еврокомиссии обычно не могут раскрывать детали до того, как их одобрили страны.

"Мы готовы ко всем сценариям и мы пересматриваем нашу готовность по мере того, как разворачиваются события... Сначала очень важно отбросить эти заявления и также услышать, что скажет белорусская сторона, режим Лукашенко, который уже является соучастником этой варварской противоправной агрессии. Но, конечно, это будет эскалацией, это создаст угрозу для безопасности Европы и не останется без реакции стран-членов", - добавил Петер Стано.

Ранее Путин заявил, что в Беларуси до июля разместят тактическое ядерное оружие и сравнил собственные ядерные планы с размещением США своего оружия в Европе. Он настаивал на том, что Россия не нарушит обещания по нераспространению ядерного оружия.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал эти планы угрозой для европейской безопасности, а в НАТО назвали ядерную риторику России "опасной и безответственной".