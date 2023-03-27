В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

В Польше задержали гражданина другого государства, которого подозревают в сборе и передаче информации в интересах России, он уже признал, что осуществлял такую деятельность, сообщает RMF24 со ссылкой на сообщение Окружной прокуратуры Гданьска.

Пресс-секретарь прокуратуры Гражина Вавринюк сообщила, что иностранца задержали еще во вторник на прошлой неделе. Суд избрал временной мерой пресечения арест на три месяца.

По данным следствия, мужчина собирал и передавал представителям российских служб разнообразную информацию, в частности о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах, и деятельность структур безопасности Польши. Считается, что он выполнял шпионские задачи минимум с января 2023 года по указаниям своих кураторов.

После задержания мужчина признался, что занимался шпионажем, и рассказал, как его завербовали. Обстоятельств его задержания и гражданства не раскрывают. В случае доказательства вины мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.