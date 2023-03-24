Последнее обновление: 24.03.2023 18:29

Эстония высылает дипломата посольства РФ

Министерство иностранных дел Эстонии в пятницу объявило, что высылает из страны сотрудника посольства Российской Федерации.

По информации МИД, дипломат принимал активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии.

"24 марта Министерство иностранных дел Эстонии вызвало поверенного в делах посольства России и вручило дипломатическую ноту об объявлении члена дипломатического персонала посольства персоной нон грата", - говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что деятельность этого лица нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, и работник посольства должен покинуть Эстонию до 29 марта.

"Этот дипломат занимался прямым и активным подрывом безопасности и конституционного порядка Эстонии, распространял пропаганду, оправдывающую военные действия России, и вносил раскол в эстонское общество", - заявили в МИД.

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