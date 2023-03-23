Комитет парламента Турции одобрил вступление Финляндии в НАТО

Комитет по иностранным делам парламента Турции одобрил законопроект, который поддерживает заявку Финляндии на вступление в НАТО, сообщило турецкое государственное агентство Anadolu.

Парламентский комитет начал обсуждение утверждения членства Финляндии в НАТО ранее в четверг и принял решение в тот же день. Это означает, что теперь согласие на вступление Финляндии в Альянс могут рассмотреть непосредственно в сессионном зале парламента.

На заседании комитета заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар сказал депутатам, что двусторонние отношения с Финляндией находятся в позитивном ключе.

Он напомнил, что президент Финляндии Саули Ниинистё посетил пострадавший после землетрясений Кахраманмараш, а также Анкару в марте, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Турцией.

Акчапар прокомментировал выполнение Финляндией обязательств в соответствии с трехсторонним соглашением между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом. Он отметил, что "Финляндия с самого начала этого процесса была более подготовленной и решительной отвечать чувствительности и ожиданиям нашей страны".

Ранее в четверг президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы, необходимые для членства его страны в НАТО.

По данным турецких СМИ, рассмотрение вопроса о членстве Финляндии в НАТО, возможно, вынесут на заседание турецкого парламента уже в пятницу или субботу.

Финляндия не может стать полноправным членом НАТО, пока все нынешние страны-члены Альянса не утвердят ее вступление в своих парламентах. Кроме Турции, ратифицировать вступление Финляндии должна также Венгрия. Голосование в венгерском парламенте должно состояться 27 марта.