Последнее обновление: 23.03.2023 13:29

Чехия продлила на год запрет на выдачу виз гражданам Беларуси

Власти Чехии продлили до 31 марта 2024 года запрет на выдачу виз и разрешений на проживание в республике гражданам РФ и Беларуси.

Запрет изначально был введен вскоре после начала военного вторжения России в Украину. Власти также распространили запрет на россиян и белорусов, обладающих паспортами других стран.

Визы и разрешения на долговременное проживание Чехия будет предоставлять гражданам РФ и РБ лишь в исключительных случаях, например, по гуманитарным соображениям.

Одновременно, власти Чехии смягчили визовые правила для граждан Украины за счет упрощения процедуры получения долгосрочных виз и ВНЖ.

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