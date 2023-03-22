Не менее 5 человек задержаны в Гродно по делу «нейтрализованного террориста»

Силовики в Гродно допросили 14 человек, отправив пятерых их них в местное СИЗО в ходе поиска потенциальных пособников «нейтрализованного иностранного террориста с поддельным российским паспортом».

«В рамках следствия уже допрошены 14 человек, которые при разных обстоятельствах контактировали с террористом. Пять фигурантов, в том числе владельцы арендованной квартиры — сын и мать [Александр Костевич и Елена Костевич] — находятся в изоляторе. К ним у следствия больше всего вопросов. Оба — ярые сторонники перемен. В частности, мужчина задерживался за участие в акциях протеста еще в 2010 году. А в августе 2020, согласно показаниям соседей, вывешивал на балконе бчб-флаг», — сообщило белорусское ТВ (СТВ).