Британия обещает поддержку Международному уголовному суду после решения по Путину

Вице-премьер, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заверил, что страна будет способствовать Международному уголовному суду в его расследованиях для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине.

В комментарии для британских СМИ Рааб предположил, что расследование военных преступлений России будет длительным, но то же говорили и о Югославии и Руанде, "и многие из ответственных оказались на скамье подсудимых".

"Думаю, в краткосрочной перспективе Путину будет очень трудно путешествовать по миру, потому что многие страны являются членами МУС и имеют обязательства арестовать его", - подчеркнул британский министр.

По его мнению, для Международного уголовного суда сейчас важна поддержка работы со стороны государств-членов - прежде всего судебно-медицинская, расследовательская и техническая, "и именно это делаем мы в Лондоне, с нашими коллегами и партнерами".

Как сообщалось, палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка.