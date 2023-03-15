Компания из Люксембурга могла предоставить спутниковые снимки группе Вагнера

Компанию Spacety Luxembourg SA заподозрили в передаче спутниковых снимков для нужд группы Вагнера в январе этого года, сообщает Euractiv.

Spacety Luxembourg S.A., дочерняя компания Spacety China, оказалась в фокусе внимания после того, как попала в список Управления контроля за иностранными активами США в контексте санкций против группы Вагнера.

Сразу два ведомства Люксембурга - Минэкономики и Министерство иностранных и европейских дел - подали иск против Spacety к госпрокурору в связи с тем, что она, вероятно, передавала спутниковые снимки для ЧВК "Вагнер" и нарушила санкции ЕС и законодательство 2018 года по экспортному контролю.

Также в Минэкономики подтвердили расторжение контракта на аренду офисов, которыми компания пользовалась в Люксембурге, а некоторые учреждения заявили, что прекратили сотрудничество с ней - в частности, Люксембургский институт науки и технологий (LIST) и Университет Люксембурга.

В компании все обвинения отрицают.