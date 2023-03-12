Власти Молдовы раскрыли группу организаторов беспорядков на протестах в Кишиневе

Российские спецслужбы планируют дестабилизировать ситуацию в Молдове, в частности на акции, которую организуют сегодня члены и сторонники партии "Шор", сообщил 12 марта глава Национальной полиции Молдовы Виорел Чернеуцяну.

Чернеуцяну отметил, что правоохранительным органам удалось остановить гражданина России, который прибыл в Кишинев 9 марта. По словам полицейского, его целью было обучить людей, которые собирались дестабилизировать ситуацию в Молдове, передает Newsmaker.

"Наш агент под прикрытием, внедренный в эту группу, вступил в контакт с человеком из России. Второй гражданин России, Андрей, приехал в Молдову, чтобы организовать обучение. Ранее он уже бывал в Молдове, несколько раз менял фамилию и документы, чтобы его нельзя было отследить", - сказал Чернеуцяну.

Глава полиции также сообщил, что организаторы будущих беспорядков сформировали 10 групп по 10 человек, которых готовили к акциям. Все их действия координировали из России. При этом всем завербованным обещали за организацию беспорядков $10 тыс. и поддержку со стороны политических сил в Молдове. Семерых из них задержали и доставили в полицию.

Также Чернеуцяну продемонстрировал записи, снятые скрытой камерой, на которых запечатлены тренировки. Накануне, молдавские пограничники не пустили в страну члена ЧВК "Вагнер".

В итоге в воскресенье, 12 марта, полиция Молдовы задержала в Кишиневе еще 54 человека, среди которых 12 несовершеннолетних.

Правоохранители отметили, что все задержанные планировали принять участие в протесте, который проводит в центре столицы партия "Шор" и ее сторонники. В полиции отметили, что задержанные вели себя подозрительно и при них обнаружили запрещенные предметы, в частности ножи. Всех задержанных доставили в отделение полиции.