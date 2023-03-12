Разведка Литвы заявила о сексотах в рядах белорусской оппозиции

В рядах белорусской оппозиции в Литве могут находиться агенты, завербованные белорусскими спецслужбами, утверждает разведка Литвы.

"Есть большая вероятность, что среди них есть активно завербованные агенты КГБ, которые предоставляют информацию белорусским спецслужбам", - сказал журналистам Дарюс Яунишкис, начальник Департамента государственной безопасности (VSD), добавив, что это представляет серьезный риск для самой белорусской оппозиции.

По его словам, завербованные агенты проникли в Литву, незаконно пересекая границу и выдавая себя за представителей оппозиции, передает Euroactiv.

"Мы можем принять меры против этого", - сказал глава VSD.

Ранее, VSD и Второй следственный департамент Министерства национальной обороны представили доклад "Оценка национальной угрозы до 2023 года" и предупредили, что белорусские службы, скорее всего, будут активнее использовать растущую белорусскую диаспору в Литве для сбора разведывательной информации.

По мнению литовской разведки, пропагандистские и дезинформационные кампании, организованные властями Беларуси, скорее всего, усилят разочарование белорусской диаспоры в оппозиционном движении. Белорусские спецслужбы будут использовать разочарованных белорусов для сбора разведданных и использовать их для влияния на операции внутри своей диаспоры в Литве.

Спецслужбы Литвы также утверждают, что многие члены белорусской диаспоры в Литве продолжают получать сообщения через аккаунты в социальной сети Telegram, приглашая их вернуться в Беларусь.

По их словам, это часть инициативы Минска "Дорога домой", которая реализуется с 2021 года и позволяет белорусам-эмигрантам безопасно вернуться в страну в обмен на шпионаж.

"Режим заставляет некоторых белорусских граждан рассказывать истории своего побега и возвращения на телеканалах страны", - говорится в отчете об оценке угроз.

В нем также говорится, что потоки нелегальных мигрантов, организованные белорусским правительством, будут продолжаться в среднесрочной перспективе, и добавляется, что возможны попытки проникновения в Литву экстремистски настроенных лиц. Такие случаи уже выявлены, сообщили в службе.