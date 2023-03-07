Последнее обновление: 07.03.2023 16:55

РФ вводит федеральные спецмарки для вина с эмблемой "Вино России"

РФ вводит федеральные специальные марки с эмблемой "Вино России". Об этом сообщается в Telegram-канале Минфина.

Марки появятся на продукции, которая была выработана из винограда, выращенного в России, и "соответствует всем стандартам качества виноделия". Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Главная цель этих мер - добиться повышения качества отечественных вин и информировать потребителя о таких напитках, - говорится в сообщении. - Марки с эмблемой "Вино России" будут предоставляться производителям, входящим в ассоциацию "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" и подтвердившим российское происхождение винограда, который используется для изготовления продукции".

Знак "Вино России" появится на трех федеральных специальных марках с надписями "Вина", "Вина игристые" и "Вина ликерные". Они будут наклеиваться на бутылки вне зависимости от их объема.

Подписанное постановление необходимо для реализации поправок, принятых в ряд федеральных законов в конце 2022 года. Эти изменения были внесены по просьбе бизнеса, уточняет ведомство.

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