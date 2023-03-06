Последнее обновление: 06.03.2023 18:32

Власти РФ признали нежелательной деятельность Transparеncy International

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации Transparеncy International, специализирующейся на борьбе с коррупцией.

Речь идет о Transparеncy International со штаб-квартирой в Берлине, “руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран”, уточняет ведомство, передает BBC.

В России известная международная организация действует под названием “Трансперенси Интернешнл-Р” – это российская НКО, созданная гражданами России. “Трансперенси Интернешнл-Р” в 2015 году была внесена минюстом России в реестр “иноагентов”.

Нежелательным объявляли ранее и другие СМИ и расследовательские организации – “Проект”, “Важные истории”, Bellingcat и The Insider. За сотрудничество с “нежелательными организациями” в России предусмотрена уголовная ответственность.



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