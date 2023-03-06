Власти Киргизии экстрадировали белоруса, бежавшего от политического преследования

Власти Киргизии экстрадировали в Беларусь Владимира Кадарию, который ранее обращался к президенту Садыру Жапарову с просьбой не выдавать его режиму Лукашенко.

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на адвоката Кадарии Автандила Алимжанова. По его словам, 4 марта Кадарию вывезли из Бишкекского СИЗО-1 представители МВД РБ.

Ранее Кадария обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой не выдавать его Беларуси. Защита Кадарии считает, что его экстрадиция — нарушение Киргизией.

В обращении Владимир Кадария рассказал, что бежал из Беларуси в Украину от политического преследования и получил там гражданство. В Беларуси он был администратором интернет-ресурса, публиковавшего оппозиционные материалы.