Нефтегазовые доходы России за 2 месяца года сократились вдвое

Доходы России от экспорта нефти и газа в феврале составляли 521 миллиардов рублей по сравнению с 424 миллиардами рублей в январе – за 2 месяца они сократились на $947 млрд, или на 46,4%. Об этом свидетельствуют данные Минфина РФ.

Налог на добычу полезных ископаемых с газа в феврале возрос до 121 млрд рублей (86% гг). Это связано с поступлением разового налога от Газпрома в размере 50 млрд рублей в месяц.

Базовые нефтегазовые доходы в РФ в этом году прогнозировались на уровне 8 трлн рублей, однако из-за потерь они уже не будут выше 6 трлн рублей.

Для компенсации этих потерь Минфин продает юани и золото из Фонда национального благосостояния, а Центробанк России производит эти операции, продавая на бирже юани.

В январе Минфин получил из ФНБ 54,5 млрд рублей, в феврале – 160,2 млрд рублей. В марте Минфин прогнозирует, что недоберет 132,1 млрд нефтегазовых доходов.

С учетом перебора в феврале мартовские изъятия из Фонда национального благосостояния составят 119,8 млрд. Кроме того, с 7 марта по 6 апреля центральный банк России будет продавать юани на 5,4 млрд рублей в день.