Мировые цены на продовольствие снижаются 11 месяцев подряд - ФАО

В феврале цены на продовольствие продолжили снижаться одиннадцатый месяц подряд - индекс цен ФАО составил 129,8 пункта, что на 06% меньше показателя января. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

"Незначительное снижение ИПЦФ в феврале было обусловлено существенным сокращением значения индексов цен на растительные масла и молочную продукцию, а также небольшим сокращением индексов цен на зерновые и мясо, что с лихвой компенсировало резкий рост индекса цен на сахар", - пояснили в организации.

Среднее значение индекса цен на зерновые в феврале составило 147,3 пункта, что на 0,1% ниже январского показателя и на 1,4% выше показателя за февраль прошлого года.

Индекс цен на растительные масла в феврале составил 135,9 пункта, что на 3,2% ниже его январского значения и достигло самого низкого уровня с начала 2021 года. Это продолжающееся снижение индекса было вызвано падением мировых цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масло.

Значение индекса цен на молочную продукцию в феврале составило 131,3 пункта, что на 2,7% ниже по сравнению с январским показателем и на 7,2% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Такое снижение объясняется падением цен на все виды молочной продукции, причем наибольшее снижение показали цены на сливочное масло и обезжиренное сухое молоко.

Индекса цен на мясо составлял 112,0 пункта, что на 0,1% ниже его январского уровня и на 1,7% ниже февраля прошлого года. Мировые цены на мясо птицы продолжили снижаться восьмой месяц подряд из-за наличия в мире значительных объемов предложения, превышающих импортный спрос, а цены на свинину, напротив, выросли на фоне опасений относительно низкой численности поголовья убойных животных и повышения внутреннего спроса в Европе. Цены на говядину и баранину в феврале практически не изменились.

Среднее значение индекса цен на сахар составило 124,9 пункта, что на 6,9% выше январского значения, и достигло наивысшего уровня с февраля 2017 года. Зафиксированный в феврале рост был главным образом связан с пересмотром в сторону снижения прогноза производства сахара в Индии на сезон 2022-2023 годов, что привело к ухудшению перспектив экспорта этого сезона.