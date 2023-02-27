Последнее обновление: 27.02.2023 15:43

Гутерриш: Вторжение России в Украину вызвало "самые массовые нарушения прав человека"

Сегодня в Женеве открылась ежегодная сессия Совета по правам человека ООН, в ходе которой, в частности, обсуждается расследование военных преступлений, совершенных на территории Украины с начала российского вторжения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении заявил, что вторжение России в Украину вызвало "самые массовые нарушения прав человека, которые мы переживаем сегодня" и "привело к широкомасштабной смерти, разрушениям и перемещению населения".

Гутерриш сообщил, что управление Верховного комиссара по правам человека задокументировало десятки случаев сексуального насилия в отношении мужчин, женщин и девочек.

Генсек ООН призвал международные правительства уважать Всеобщую декларацию прав человека (в этом году отмечается 75 годовщина с момента ее принятия), которой, по его словам, часто "злоупотребляют и используют не по назначению".



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