Последнее обновление: 26.02.2023 10:59

Беларусь упорно «платит» проценты в рублях по долларовым евробондам

Белорусские власти в очередной раз «выплатили» купонный доход держателям долларовых евробондов Belarus-2026 и Belarus-2031 в белорусских рублях, переведя эту сумму на спецсчет в Беларусбанке.

"24 февраля 2023 г. произведена выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026 в размере $14,7 млн в эквиваленте и Belarus-2031 в размере $23,9 млн в эквиваленте. Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", - говорится в сообщении.

Доступ к этому спецсчету открыт для Citibank N.A. London Branch, который еще летом 2022 года отказался от роли платежного агента по указанным выпускам евробондов.

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