Последнее обновление: 28.08.2024 16:04

Минфин Беларуси перечислил очередной доход по евробондам в белорусских рублях

Минфин сообщил об очередной выплате 28 августа 2024 г. процентного дохода по еврооблигациям Belarus-2030 в размере $18,6 млн в эквиваленте в белорусских рублях.

«Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк», в соответствии с постановлением Совета министров и Национального банка от 6 апреля 2022 г. №212/10 «О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее, 26 августа, Минфин выплатил процентный доход по еврооблигациям Belarus-2026, Belarus-2031 в размере $38,6 млн в эквиваленте также в белорусских рублях

Как известно, международные рейтинговые агентства считают такое обслуживание внешнего госдолга в нацвалюте как дефолт.

Ранее по теме


<Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование