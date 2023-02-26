Павел Латушко ушел из Координационного совета

Экс-чиновник, а нынче один из значимых представителей протестующих белорусов за границей Павел Латушко заявил об уходе из Координационного совета.

«Это связано не персонально со мной, это связано с подходом, который может в конце привести к смене стратегий демократических сил Беларуси», — пояснил Латушко.

«К сожалению, все, что сейчас происходит, на мой взгляд, может привести к возобновлению кризиса и перехода его на более высокий уровень, на активный уровень. (…) Мы не должны пойти путем внутриполитической борьбы. Это неинтересно беларусам», — добавил он.

Латушко утверждает, что новый созыв Координационного совета работает над изменением стратегии борьбы с режимом Лукашенко, допускающим диалог с официальным Минском и смягчение санкций против Беларуси.

«Я за то, чтобы вести борьбу. Внутри — это подпольное движение. За границей — беларусская протоармия», — заявил Латушко.

Позже, Координационный совет опроверг слова Латушко о возможной смене стратегии.

«Координационный совет не принимал никаких решений или заявлений относительно снятия санкций или начала переговоров с Александром Лукашенко. Такие вопросы сейчас не стоят на повестке дня», - сообщила пресс-служба КС.