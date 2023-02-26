Десятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

Утвержденный Советом ЕС по письменной процедуре в субботу регламент Евросоюза по 10-му пакету санкций в отношении России в связи с военным вторжением в Украину вступил в силу.

"Настоящий регламент вступает в силу в день его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", - говорится в опубликованном в субботу постановлении Совета ЕС.

Утвержденный пакет санкций включает ограничения против трех российских банков, на импорт асфальта, синтетического каучука, запрещает транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения, а также ограничения в адрес семи иранских производителей БПЛА, передает Интерфакс.

"Три российских банка добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов", - отмечалось в документе.

Санкции введены против Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф банка.

Новый пакет санкций включает ограничения на экспорт важных технологий и промышленных товаров, в частности электроники, специализированных транспортных средств, например, снегоходов, деталей машин, запчастей для них, строительных товаров и конструкций, товаров, используемых в авиационной промышленности.

Совет ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа (за исключением части, относящейся к объектам СПГ) гражданам России, чтобы защитить безопасность снабжения газом ЕС и "избежать использования Россией своих поставок газа в качестве оружия и рисков манипулирования рынком".

Всего новые ограничения распространяются на экспорт из ЕС на сумму порядка 11,4 млрд евро, подчеркивается в коммюнике. В нем отмечается, что "с сегодняшним пакетом ЕС в общей сложности наложил санкции почти на половину (49%) своего экспорта в Россию".

Также вводится запрет на ввоз асфальта и синтетического каучука, эта мера охватывает импорт на сумму порядка 1,3 млрд евро.

Кроме того, запрещается транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения.

Ограничения вводятся и против СМИ: в ЕС запрещается вещание арабских служб RT и Sputnik.

Помимо этого, вводится запрет на участие граждан России в органах управления компаний критически важной инфраструктуры в государствах-членах ЕС. Еще одна новая ограничительная мера подразумевает, что эксплуатанты воздушных судов должны будут уведомлять о нерегулярных рейсах между ЕС и Россией напрямую или через третьи страны свои национальные компетентные органы.

В санкционный список Евросоюза внесен Фонд национального благосостояния. В обосновании введения санкций отмечается, что российские власти заявляли о планах покрытия бюджетного дефицита в 2023-2024 гг. с использованием средств ФНБ.

В список включены компании ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот), ООО "Объединенная машиностроительная группа", ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ", Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева", "Дубненский машиностроительный завод" имени Н.П. Федорова", акционерное общество "195 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения", акционерное общество "Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма", OOО Липецкий механический завод, АО "Уральский завод гражданской авиации", государственное машиностроительное конструкторское бюро "РАДУГА" имени А.Я. Березняка, Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" и другие.