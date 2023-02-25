Последнее обновление: 25.02.2023 09:22

Лукашенко улетает в Китай с госвизитом

Лукашенко улетает в Китай с государственным визитом в Китай с 28 февраля по 2 марта, сообщила его пресс-служба.

«Лукашенко и Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах», - говорится в сообщении.

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